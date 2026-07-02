Ausblick: CTEK Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

16.07.26 07:01 Uhr

CTEK Registered präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 192,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 197,5 Millionen SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,949 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 853,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 831,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net