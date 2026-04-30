Ausblick: Curbline Pptys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Curbline Pptys wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Curbline Pptys ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,55 Prozent auf 57,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Curbline Pptys noch 41,6 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,155 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 234,0 Millionen USD, gegenüber 184,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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