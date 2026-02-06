Ausblick: Curbline Pptys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Curbline Pptys stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Curbline Pptys für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,061 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 46,66 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD, gegenüber 0,090 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 178,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 121,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

