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Ausblick: Curbline Pptys stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Curbline Pptys Corp When Issued
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Charts | News | Analysen

Curbline Pptys lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Curbline Pptys die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Curbline Pptys im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Curbline Pptys in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 66,5 Millionen USD im Vergleich zu 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,237 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 255,6 Millionen USD, gegenüber 184,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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