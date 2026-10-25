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Ausblick: Custom Truck One Source A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Aktien
Custom Truck One Source Inc Registered Shs -A-
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Charts | News | Analysen

Custom Truck One Source A äußert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,008 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Custom Truck One Source A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 516,5 Millionen USD im Vergleich zu 482,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,12 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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