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Ausblick: Cycurion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cycurion Inc Registered Shs
2.29 USD 0.07 USD 3.15 %
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Cycurion stellt am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,400 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 96,80 Prozent erhöht. Damals waren -12,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cycurion einen Umsatz von 3,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -4,320 USD, während im vorherigen Jahr noch -107,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,1 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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