Ausblick: Cypherpunk Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cypherpunk Technologies äußert sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cypherpunk Technologies ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 33,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net