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Ausblick: D2L legt Quartalsergebnis vor

08.06.26 07:01 Uhr
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Aktien
D2L Inc Registered Shs Subordinate Voting Unitary When Issued
5,50 EUR -0,20 EUR -3,51%
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D2L präsentiert am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,069 USD je Aktie gegenüber 0,090 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 56,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 75,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,337 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,230 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 232,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 302,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.net

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