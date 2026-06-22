Ausblick: Daktronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Daktronics wird am 24.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,197 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daktronics noch -0,190 USD je Aktie verloren.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 205,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 172,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,973 USD je Aktie, gegenüber -0,210 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 835,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 756,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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