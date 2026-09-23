Ausblick: Darden Restaurants zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Darden Restaurants äußert sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
27 Analysten schätzen im Schnitt, dass Darden Restaurants im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,19 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,33 Prozent auf 3,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,29 USD, gegenüber 10,38 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 13,69 Milliarden USD im Vergleich zu 13,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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