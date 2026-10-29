Ausblick: DaShenLin Pharmaceutical Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

29.10.26 07:01 Uhr

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,340 CNY aus. Im letzten Jahr hatte DaShenLin Pharmaceutical Group A einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,55 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,44 Milliarden CNY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,31 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,08 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 29,42 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 27,50 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net