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Ausblick: DaShenLin Pharmaceutical Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

23.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
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DaShenLin Pharmaceutical Group A wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,081 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DaShenLin Pharmaceutical Group A 0,060 CNY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DaShenLin Pharmaceutical Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,35 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 6,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY, gegenüber 0,810 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 27,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 26,50 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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