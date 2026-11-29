DataMiners Capital wird sich am 30.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DataMiners Capital 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 7,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 22,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,010 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,4 Millionen USD, gegenüber 85,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net