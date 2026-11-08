Ausblick: Definium Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

08.11.26 07:01 Uhr

Definium Therapeutics lädt am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Definium Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,563 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,780 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Definium Therapeutics nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,197 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net