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Ausblick: Delek US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
57.28 EUR -0.04 EUR -0.07 %
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Delek US wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 8,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delek US ein EPS von 2,93 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 34,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,18 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.08.19 Delek US Market Perform Cowen and Company, LLC
02.08.18 Delek US Buy Mizuho

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