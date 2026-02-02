Ausblick: Delhivery präsentiert Quartalsergebnisse

Delhivery veröffentlicht am 16.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,42 INR je Aktie gegenüber 0,970 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,92 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Delhivery für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,31 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,19 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 103,48 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 89,32 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net