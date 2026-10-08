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Vor Quartalsbilanz

Ausblick: Delta Air Lines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Delta Air Lines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Delta Air Lines-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
74.19 EUR -0.76 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen

Delta Air Lines öffnet am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,81 USD. Dies würde einer Verringerung von 16,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Delta Air Lines 2,17 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,87 Prozent auf 17,65 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,58 USD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 66,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital

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