Ausblick: Destination XL Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Destination XL Group veröffentlicht am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Destination XL Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent auf 105,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,200 USD, gegenüber -0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 438,7 Millionen USD im Vergleich zu 435,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net