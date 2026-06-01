DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,7%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,18 -1,1%Gold4.517 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Destination XL Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Destination XL Group Inc
0,70 USD -0,02 USD -3,03%
Charts|News|Analysen

Destination XL Group veröffentlicht am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Destination XL Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent auf 105,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,200 USD, gegenüber -0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 438,7 Millionen USD im Vergleich zu 435,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Destination XL Group Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Destination XL Group Inc

DatumRatingAnalyst
11.07.2017Destination XL Group OutperformFBR & Co.
21.03.2016Destination XL Group BuyLake Street
18.12.2014Destination XL Group BuyCRT Capital
07.11.2014Destination XL Group BuyBrean Capital
26.09.2006Update Casual Male Retail Group Inc.: BuyMerriman Curhan Ford
DatumRatingAnalyst
11.07.2017Destination XL Group OutperformFBR & Co.
21.03.2016Destination XL Group BuyLake Street
18.12.2014Destination XL Group BuyCRT Capital
07.11.2014Destination XL Group BuyBrean Capital
26.09.2006Update Casual Male Retail Group Inc.: BuyMerriman Curhan Ford
DatumRatingAnalyst
18.08.2006Update Casual Male Retail Group Inc.: Market PerfoRaymond James
05.05.2006Update Casual Male Retail Group Inc.: NeutralCL King
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Destination XL Group Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen