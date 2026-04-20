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Ausblick: Deutsche Rohstoff stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Rohstoff AG
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Deutsche Rohstoff präsentiert am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Deutsche Rohstoff im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,86 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Rohstoff nach der Prognose von 1 Analyst 45,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,03 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 10,26 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 195,1 Millionen EUR, gegenüber 236,4 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

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