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Ausblick: Devyani International legt Quartalsergebnis vor

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Devyani International Limited Registered Shs 144A Reg S
118,50 INR 4,45 INR 3,90%
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Devyani International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,113 INR. Dies würde einen Verlust von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Devyani International -0,110 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,89 Milliarden INR – ein Plus von 14,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Devyani International 12,13 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,207 INR je Aktie, gegenüber 0,080 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 55,84 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 49,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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