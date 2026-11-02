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Ausblick: Devyser Diagnostics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Devyser Diagnostics AB Registered Shs
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Devyser Diagnostics Registered wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,069 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Devyser Diagnostics Registered -0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Devyser Diagnostics Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 57,4 Millionen SEK im Vergleich zu 56,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,640 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 243,9 Millionen SEK, gegenüber 250,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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