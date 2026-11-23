Dicks Sporting Goods stellt am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dicks Sporting Goods 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dicks Sporting Goods in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 5,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

29 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,43 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,09 Milliarden USD, gegenüber 17,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net