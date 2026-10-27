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Ausblick: Diebold Nixdorf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Diebold Nixdorf Inc Registered Shs
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Diebold Nixdorf veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,31 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Diebold Nixdorf 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,80 Prozent auf 971,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 945,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD im Vergleich zu 2,54 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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