Ausblick: Direct Digital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Direct Digital A stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,740 USD. Im Vorjahresquartal waren -77,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -31,780 USD je Aktie, gegenüber -303,160 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 34,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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