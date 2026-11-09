Ausblick: Discovery Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.11.26 07:01 Uhr

Discovery Mining lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,102 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Discovery Mining noch 0,070 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 358,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 326,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 912,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net