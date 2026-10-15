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Ausblick: DLF legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
DLF Ltd.
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DLF wird am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass DLF im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,77 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 18,95 Milliarden INR gegenüber 16,43 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,79 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 17,83 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 100,55 Milliarden INR, gegenüber 81,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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