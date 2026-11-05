Ausblick: Docebo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.26 07:01 Uhr

Docebo wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,628 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 116,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 97,5 Millionen CAD gegenüber 84,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,28 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,83 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 385,8 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 339,1 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net