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Ausblick: DocGo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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DocGo stellt am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 75,4 Millionen USD gegenüber 80,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,30 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,345 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,840 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 306,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 322,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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