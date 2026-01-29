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Ausblick: Dodla Diary legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Dodla Diary Limited Registered Shs
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Dodla Diary lädt am 25.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,15 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,42 INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,07 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Dodla Diary für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,97 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,47 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 44,26 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,77 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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