DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.375 -1,3%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.860 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Dolby Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dolby Laboratories Inc.
58.05 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Dolby Laboratories veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 USD. Dies würde einem Zuwachs von 133,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dolby Laboratories 0,510 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dolby Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,42 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Dolby Laboratories Aktie News

Werbung

Dolby Laboratories Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dolby Laboratories nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
25.10.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
05.09.18 Dolby Laboratories Buy R. F. Lafferty
26.07.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
16.01.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR, Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.