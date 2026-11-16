Ausblick: Dolby Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dolby Laboratories veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,19 USD. Dies würde einem Zuwachs von 133,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dolby Laboratories 0,510 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dolby Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,42 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net