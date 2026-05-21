Ausblick: Dollar Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dollar Industries wird am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dollar Industries ein EPS von 5,16 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Dollar Industries 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,13 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dollar Industries 5,49 Milliarden INR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,75 INR je Aktie, gegenüber 16,05 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,63 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 17,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net