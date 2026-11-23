Dollar Tree wird am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,912 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,00 Prozent verringert. Damals waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dollar Tree nach den Prognosen von 23 Analysten 5,04 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,94 USD, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 20,68 Milliarden USD im Vergleich zu 19,41 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net