Dolphin Drilling AS Registered wird am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dolphin Drilling AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -181,750 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 41,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 380,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,009 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4267,850 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,85 Milliarden NOK waren.

Redaktion Finanzen.net