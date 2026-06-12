Ausblick: Domo B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Domo B wird am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,044 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 79,6 Millionen USD gegenüber 80,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,028 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,450 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 320,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 318,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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