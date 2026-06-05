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Ausblick: Domo B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Domo Inc Registered -B-
3,25 EUR -0,00 EUR -0,12%
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Domo B wird sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,044 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Domo B noch -0,450 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 79,7 Millionen USD gegenüber 80,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,028 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 320,3 Millionen USD, gegenüber 318,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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