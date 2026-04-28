Ausblick: Doximity A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Doximity A präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,15 Prozent auf 144,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 643,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 570,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net