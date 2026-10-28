DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,67 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.675 -0,0%Euro 1,1121 -0,1%Öl 115,7 +1,6%Gold 4.029 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: DR Horton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
D.R. Horton Inc.
131.35 EUR 0.90 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen

DR Horton lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DR Horton die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,04 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DR Horton in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 9,07 Milliarden USD im Vergleich zu 9,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,44 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,74 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 34,25 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle D.R. Horton Aktie News

Werbung

D.R. Horton Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für D.R. Horton nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.08.19 DR Horton Buy Seaport Global Securities
31.07.19 DR Horton Overweight Barclays Capital
26.03.18 DR Horton Overweight Barclays Capital
07.03.18 DR Horton Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
17.01.18 DR Horton Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.