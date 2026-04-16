DAX24.699 +2,3%Est506.054 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +1,1%Nas24.478 +1,6%Bitcoin65.842 +3,3%Euro1,1804 +0,2%Öl89,45 -8,9%Gold4.863 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX geht mit Kurssprung ins Wochenende -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Bitcoin, Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal? Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick

Drägerwerk-Aktie dreht ins Plus: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz

17.04.26 16:41 Uhr
Drägerwerk-Aktie dreht ins Plus: Gewinnsprung nach schwachem Vorjahr überrascht Anleger | finanzen.net

Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr 2026 gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
77,20 EUR 2,20 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg kräftig auf rund 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Die operative Marge verbesserte sich deutlich auf rund 2,4 Prozent. Auch der Auftragseingang legte etwas zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

An der Börse legte die Aktie am Freitagnachmittag um 0,7 Prozent zu. Im frühen Handel hatte sie noch etwas im Minus notiert. Seit Jahresbeginn hat die Aktie gut 41 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar etwas über 63 Prozent. Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat sich die operative Marge von Drägerwerk zu Jahresbeginn stark verbessert. Er verwies zudem auf die bestätigte Prognose.

Im laufenden Jahr erwartet das Management weiter ein Umsatzwachstum um ein bis fünf Prozent. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben.

Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Drägerwerk am 30. April veröffentlichen.

/he/nas/err/he

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08:51Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.01.2026Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08:51Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.01.2026Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen