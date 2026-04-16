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Drägerwerk-Aktie verliert dennoch: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz

17.04.26 09:33 Uhr
Drägerwerk-Aktie gibt dennoch ab: Gewinnsprung nach schwachem Vorjahr überrascht Anleger | finanzen.net

Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen in 2026 gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
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Nachdem das abgelaufene Jahr mit einem Umsatzrückgang begonnen hatte, wuchs der Erlös nach vorläufigen Zahlen nun um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sprang kräftig auf rund 18 Millionen Euro in die Höhe, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Auch der Auftragseingang legte jetzt zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

So soll der Umsatz im laufenden Jahr wie angekündigt um ein bis fünf Prozent wachsen. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben. Im ersten Quartal lag diese Marge den Angaben zufolge bei etwa 2,4 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 2,73 Prozent auf 98,00 Euro zu. Im offiziellen XETRA-Handel am Freitag verliert das Papier jedoch zeitweise 0,62 Prozent auf 96,80 Euro. Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Dräger am 30. April veröffentlichen.

/stw/he

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Drägerwerk

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