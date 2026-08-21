DroneShield-Aktie vor Halbjahreszahlen: Wachstumstempo trifft auf ASIC-Untersuchung

Ausblick

25.08.26 16:42 Uhr

Zwischen einem angekündigten Umsatzsprung von 74 Prozent und einer laufenden Aufsichtsuntersuchung steht morgen für DroneShield ein entscheidender Zahlentermin bevor.

• Die Telefonkonferenz des Managements wird zeigen, wie das Unternehmen die Diskrepanz zwischen Wachstum und regulatorischen Herausforderungen einschätzt und ob die Prognosen bestätigt werden.

• Analysten sind uneinig bezüglich der Aktie, während Leerverkäufer die Aktie stark unter Druck setzen, was die Unsicherheit am Markt verstärkt.

• DroneShield veröffentlicht seine Halbjahreszahlen 2026 mit einem deutlichen Umsatzanstieg, wird jedoch durch eine laufende ASIC-Untersuchung und eine hohe Shortquote belastet.

Halbjahreszahlen könnten zeigen, ob das Wachstumstempo trotz Turbulenzen anhält

Analysten sind tief gespalten zwischen Kaufempfehlungen und Verkaufsvoten

Hohe Shortquote setzt die Aktie schon vor den Zahlen unter Beobachtung

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DroneShield legt am Mittwoch seine Halbjahreszahlen für die ersten sechs Monate 2026 vor. Der Hersteller von Drohnenabwehrsystemen hatte bereits eine vorläufige Handelsaktualisierung mit deutlichem Umsatzsprung veröffentlicht, doch eine laufende Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC zu Insiderverkäufen belastet weiterhin das Anlegervertrauen. Eine Telefonkonferenz für Investoren ist für den Folgetag angesetzt.

Was die Zahlen zeigen sollen

DroneShield hatte in einer vorläufigen Handelsaktualisierung vom 28. Juli einen Umsatz von 125,8 Millionen australischen Dollar für das erste Halbjahr 2026 in Aussicht gestellt, ein Plus von 74 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Die Bruttomarge dürfte den Angaben zufolge bei rund 60 Prozent liegen, nach 65 Prozent im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nannte das Unternehmen den Absatzmix, Währungseffekte sowie eine Wertminderung bei Rohmaterial im Zusammenhang mit dem Umzug einer Produktionsstätte und der Einführung eines neuen ERP-Systems. Die wiederkehrenden Erlöse aus Software, Abonnements und langfristigen Serviceverträgen wurden auf 14,2 Millionen australische Dollar geschätzt, was 11,3 Prozent des Halbjahresumsatzes entspräche.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das in Sydney notierte Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 250 und 270 Millionen australische Dollar, ein Wachstum von etwa 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum 28. Juli lag der bereits gesicherte Umsatz für das Kalenderjahr bei 206 Millionen australische Dollar, was 95 Prozent des gesamten Umsatzes von 2025 entspricht. Für 2027 und darüber hinaus bezifferte DroneShield den gesicherten Umsatz auf 26 Millionen australische Dollar. Als Zielmarge für die Bruttomarge nennt das Unternehmen rund 65 Prozent, gestützt im zweiten Halbjahr durch die Markteinführung eigener Hardware der nächsten Generation und steigende Abonnementerlöse, wie es hieß.

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ASIC-Untersuchung

Überschattet werden die operativen Fortschritte jedoch von einer Untersuchung der Finanzaufsicht ASIC, die DroneShield am 12. Mai bekanntgab. Die Behörde prüft nach dem Corporations Act ASX-Mitteilungen und Informationen im Zeitraum vom 1. bis 20. November 2025 sowie den Aktienhandel zwischen dem 6. und 12. November 2025. DroneShield erklärte, den Ausgang der Untersuchung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe nicht abschätzen zu können.

Hintergrund ist ein Führungswechsel vom 8. April: Der damalige Vorstandschef Oleg Vornik trat als CEO zurück, gleichzeitig legte Peter James sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender nieder. Angus Bean wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt. Als Reaktion auf die Governance-Vorfälle führte DroneShield nach einer unabhängigen Überprüfung im Februar 2026 eine Mindestbeteiligungspolitik für Führungskräfte ein.

Analysten uneins, Leerverkäufer aktiv

Unter den beobachtenden Analystenhäusern zeichnet sich vor dem Zahlentermin keine einheitliche Linie ab. Der TipRanks-Analystenkonsens aus vier Häusern lag zuletzt bei einer neutralen Einschätzung mit zwei Buy- und zwei Sell-Empfehlungen sowie einem mittleren Kursziel von 2,13 australische Dollar bei einer Spanne von 1,60 bis 2,80 australische Dollar.

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Am Dienstag gewann die DroneShield-Aktie in Sydney letztlich 7,44 Prozent auf 1,950 australische Dollar.

Die gespaltene Einschätzung spiegelt sich auch im Marktverhalten wider: DroneShield gilt einem Bericht von The Motley Fool Australia vom 19. August zufolge als die am stärksten leerverkaufte Aktie am australischen Aktienmarkt mit einer Shortquote von 15,7 Prozent Für das Geschäftsjahr 2025 hatte DroneShield einen Umsatz von 216,5 Millionen australische Dollar ausgewiesen, ein Plus von 276 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Konzernjahresüberschuss von 3,5 Millionen australische Dollar.

Die Investoren-Telefonkonferenz am Donnerstag dürfte zeigen, wie das Management um Angus Bean die Diskrepanz zwischen operativem Wachstum und dem laufenden ASIC-Verfahren einordnet. Entscheidend wird sein, ob die tatsächlichen Halbjahreszahlen die vorläufige Handelsaktualisierung bestätigen und wie belastbar die Jahresprognose angesichts der margenseitigen Herausforderungen bleibt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.