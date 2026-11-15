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Ausblick: Duos Technologies Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Duos Technologies Group Inc Registered Shs
5.02 USD -0.08 USD -1.66 %
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Duos Technologies Group stellt am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,083 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 105,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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