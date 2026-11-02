Ausblick: DuPont de Nemours verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 07:01 Uhr

DuPont de Nemours wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DuPont de Nemours noch ein Verlust pro Aktie von -0,870 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 40,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch -5,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,85 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net