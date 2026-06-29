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Ausblick: Dustin Group AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

30.06.26 07:01 Uhr
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Dustin Group AB wird am 01.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.05.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,020 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dustin Group AB -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Dustin Group AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,177 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,920 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 21,34 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 20,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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