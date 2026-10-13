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Ausblick: Dustin Group AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Dustin Group AB
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Dustin Group AB stellt am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,020 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Dustin Group AB einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Dustin Group AB nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 4,99 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,06 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,190 SEK je Aktie, gegenüber -2,920 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,18 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 20,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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