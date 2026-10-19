Ausblick: East West Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

19.10.26 07:01 Uhr

East West Bancorp wird am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,72 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 811,1 Millionen USD – ein Minus von 33,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem East West Bancorp 1,21 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,20 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net