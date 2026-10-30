DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.079 +0,5%Euro 1,1186 -0,1%Öl 116,4 +1,3%Gold 3.990 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Eastern Air Logistics A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A-
18.22 CNY -0.40 CNY -2.15 %
Charts | News | Analysen

Eastern Air Logistics A präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,450 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Air Logistics A mit 0,450 CNY je Aktie genauso viel verdient.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 23,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 7,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,99 Milliarden CNY umgesetzt.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,81 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,69 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 29,83 Milliarden CNY, gegenüber 24,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Eastern Air Logistics A Aktie News

Werbung

Eastern Air Logistics A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eastern Air Logistics A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.