Ausblick: Eastern Air Logistics A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

30.10.26 07:01 Uhr

Eastern Air Logistics A präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,450 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Air Logistics A mit 0,450 CNY je Aktie genauso viel verdient.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 23,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 7,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,99 Milliarden CNY umgesetzt.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,81 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,69 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 29,83 Milliarden CNY, gegenüber 24,24 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net