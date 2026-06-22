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Ausblick: Eastnine Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Eastnine Registered gibt am 07.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,090 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eastnine Registered ein EPS von 0,660 SEK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,2 Millionen EUR betragen, verglichen mit 166,1 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,372 EUR je Aktie, gegenüber 4,76 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 61,2 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 683,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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