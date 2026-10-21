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Ausblick: Eastnine Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Eastnine AB Registered Shs
3.84 EUR 0.08 EUR 2.26 %
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Eastnine Registered äußert sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,080 EUR je Aktie gegenüber 1,11 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 15,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 172,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 EUR im Vergleich zu 4,76 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 63,7 Millionen EUR, gegenüber 683,2 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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