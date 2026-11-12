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Ausblick: Ebara gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ebara Corp.
19.98 EUR 0.62 EUR 3.20 %
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Ebara öffnet am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,48 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,92 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 256,55 Milliarden JPY gegenüber 214,79 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 220,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 166,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.068,15 Milliarden JPY, gegenüber 958,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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