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Ausblick: eClerx Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
eClerx Services Ltd
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eClerx Services wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 26,09 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte eClerx Services ein EPS von 16,18 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,35 Prozent auf 11,35 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 75,73 INR im Vergleich zu 57,09 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 41,91 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 33,66 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net

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